ИА «Ореанда-Новости». Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что причина погодных аномалий в России кроется в необычном движении тёплого фронта из Атлантики, который вымещает холодные сибирские воздушные массы.

По мнению Романа Вильфанда, это крайне нетипичное явление для русской зимы. Также он предупредил о том, что в скором времени над страной устоится облачная погода с небольшим количеством рассеянного солнечного света.

Учёный предрекает раннее наступление весны (значительно раньше 20 марта). Это связано с тем, что снежный покров в этом году не достаточно сформировался, а реки и озёра за зиму покрылись минимальной коркой льда. Из-за этого потепление наступит раньше.