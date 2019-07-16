ИА «Ореанда-Новости». Как сообщает Гидрометцентр, со среды на юго-западе федерального округа возникнет циклон, который принесет сильные дожди и грозы.

Порывы ветра усилятся до 13-18 метров в секунду. Ветер ослабеет лишь в пятницу и субботу, однако дожди не прекратятся.

По прогонозам за пару дней может выпасть треть месячной нормы осадков. К концу недели придет небольшое потепление, до +22 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы.

Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что жару не стоит ждать до конца июля.



