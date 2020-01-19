ИА «Ореанда-Новости». Синоптики сообщили о недолгом возвращении в Москву холодов.



Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что скоро в Москву придут холода. Однако они не продлятся долго и снова уступят место оттепели и слякоти.

Синоптик заявил, что на следующей неделе в Москву придёт аномальная тёплая погода. Столбик термометра может на 10 градусов превысить климатическую норму и остановиться на отметке плюс три.

Однако со среды в Москву придёт похолодание. В столице начнутся метели, и выпадет много снега, что поможет укрепиться морозцам к концу недели. Возвращение зимней погоды не продлится долго, так как к выходным на город снова нападут оттепель и слякоть.