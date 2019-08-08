ИА «Ореанда-Новости». Учёные впервые обнаружили некоторое количество воды в кратере вулкана Килауэа. Это может привести к его извержению, как передает телеканал CNN. 

Наличие воды в кратере вулкана может оказывать на него различное влияние. По словам исследователей, пока не будет выяснено, откуда вода поступает в кратер, очень сложно определить её воздействие, а также возможные последствия. 

Геологи Гавайской вулканической обсерватории утверждают, что эксплозивное извержение произойдёт, когда магма опустится ниже уровня грунтовых вод. В этом случае, влага вступит в реакцию с разкалёнными камнями, вследствие чего будет выделяться газ. Из-за наростающего давления может произойти взрыв. 

Известно, что Килауэа этим и отличается. Извержение вулкана составляют взрывы и медленное извержение лавы. Однако следующий взрыв способен вызвать массивный коллапс дна кальдеры.

В ближайшем будущем геологи намерены выяснить уровень воды грунтовых вод и количество воды в самом кратере.