08.08.2019, 22:36
Следующее извержение вулкана Килауэа приведет к катастрофе, говорят учёные
ИА «Ореанда-Новости». Учёные впервые обнаружили некоторое количество воды в кратере вулкана Килауэа. Это может привести к его извержению, как передает телеканал CNN.
Наличие воды в кратере вулкана может оказывать на него различное влияние. По словам исследователей, пока не будет выяснено, откуда вода поступает в кратер, очень сложно определить её воздействие, а также возможные последствия.
Геологи Гавайской вулканической обсерватории утверждают, что эксплозивное извержение произойдёт, когда магма опустится ниже уровня грунтовых вод. В этом случае, влага вступит в реакцию с разкалёнными камнями, вследствие чего будет выделяться газ. Из-за наростающего давления может произойти взрыв.
Известно, что Килауэа этим и отличается. Извержение вулкана составляют взрывы и медленное извержение лавы. Однако следующий взрыв способен вызвать массивный коллапс дна кальдеры.
В ближайшем будущем геологи намерены выяснить уровень воды грунтовых вод и количество воды в самом кратере.
Наличие воды в кратере вулкана может оказывать на него различное влияние. По словам исследователей, пока не будет выяснено, откуда вода поступает в кратер, очень сложно определить её воздействие, а также возможные последствия.
Геологи Гавайской вулканической обсерватории утверждают, что эксплозивное извержение произойдёт, когда магма опустится ниже уровня грунтовых вод. В этом случае, влага вступит в реакцию с разкалёнными камнями, вследствие чего будет выделяться газ. Из-за наростающего давления может произойти взрыв.
Известно, что Килауэа этим и отличается. Извержение вулкана составляют взрывы и медленное извержение лавы. Однако следующий взрыв способен вызвать массивный коллапс дна кальдеры.
В ближайшем будущем геологи намерены выяснить уровень воды грунтовых вод и количество воды в самом кратере.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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