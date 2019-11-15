ИА «Ореанда-Новости». Вирусолог отреагировал на слова Елены Малышевой о бесполезности некоторых анализов.

Доктор медицинских наук прокомментировал слова телеведущей программы «Жить здорово» Елены Малышевой в эфире НСН.

Виктор Зуев заявил, что любая диагностика является полезной, опровергнув высказывание Малышевой и её коллеги. Телеведущие в эфире назвали анализы на антитела хеликобактер пилори, дисбактериоз и тест на Вирус Эпштейна-Барра бесполезными. Программа была посвящена эффективности анализов.

Как пример необходимости медицинских тестов, вирусолог привёл в пример анализ на вирус герпеса. Ему подвержены все люди, в основном заражаясь им в детстве. Зуев отметил, что у всех есть скрытые инфекции и вирусы, о которых нужно знать. Вызывают они болезни или нет – индивидуальный случай.

Герпес является одним из таких примеров. Кто-то может регулярно испытывать проблему с этим вирусом, а кого-то он может не беспокоить совсем. Он подчеркнул, что выявление каких-либо скрытых вирусов в организме является индивидуальным решением и никогда не будет лишней. Знание поможет в дальнейшем, если какая-то патология всё же возникнет.