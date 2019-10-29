29.10.2019, 00:24
Смертельная пандемия способна уничтожить человечество за 36 часов
ИА «Ореанда-Новости». Смертельная пандемия способна уничтожить человечество во всём мире за 1,5 суток.
К подобному выводу пришли учёные из Центра медицинских исследований Университета Джонса Хопкинса. Научные работники провели анализ распространения вирусных заболеваний. По их результатам было выявлено, что любое смертельное заболевание способно вызвать эпидемию и привести к летальному исходу большей части населения в течение 36 часов.
Некоторые страны, такие как Соединённые штаты Америки, Великобритания, Канада, смогут сохранить часть населения из-за хорошо развитой медицины. Скорость передачи вируса велика из-за множества международных перелётов.
Учёные предложили усовершенствовать процедуры прохождения медицинских осмотрах при пересечении границ, вакцинации и иммунизации по всему миру.
К подобному выводу пришли учёные из Центра медицинских исследований Университета Джонса Хопкинса. Научные работники провели анализ распространения вирусных заболеваний. По их результатам было выявлено, что любое смертельное заболевание способно вызвать эпидемию и привести к летальному исходу большей части населения в течение 36 часов.
Некоторые страны, такие как Соединённые штаты Америки, Великобритания, Канада, смогут сохранить часть населения из-за хорошо развитой медицины. Скорость передачи вируса велика из-за множества международных перелётов.
Учёные предложили усовершенствовать процедуры прохождения медицинских осмотрах при пересечении границ, вакцинации и иммунизации по всему миру.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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