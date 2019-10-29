К подобному выводу пришли учёные из Центра медицинских исследований Университета Джонса Хопкинса. Научные работники провели анализ распространения вирусных заболеваний. По их результатам было выявлено, чтоНекоторые страны, такие как Соединённые штаты Америки, Великобритания, Канада, смогут сохранить часть населения из-за хорошо развитой медицины. Скорость передачи вируса велика из-за множества международных перелётов.