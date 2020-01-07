07.01.2020, 14:31
Снежные метели есть и на других планетах
ИА «Ореанда-Новости». Учёные уверены, что снежные метели есть не только на Земле, но и на других планетах. Информация была опубликована в издательском партнёрстве Iopscience.
Научные сотрудники Американского астрономического общества во главе с Томасом Бетти указали, что ещё как минимум на четырёх планетах, кроме Земли, можно увидеть снежные хлопья. Но они отметили, что снег на других планетах состоит не из воды, а из метана, углекислоты, железа или титана.
Например, тёмная часть экзопланеты Kepler-13Ab полностью покрыта сугробами из оксида титана. А Марсе можно увидеть снег, который состоит из углекислоты.
Научные сотрудники Американского астрономического общества во главе с Томасом Бетти указали, что ещё как минимум на четырёх планетах, кроме Земли, можно увидеть снежные хлопья. Но они отметили, что снег на других планетах состоит не из воды, а из метана, углекислоты, железа или титана.
Например, тёмная часть экзопланеты Kepler-13Ab полностью покрыта сугробами из оксида титана. А Марсе можно увидеть снег, который состоит из углекислоты.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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