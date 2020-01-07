Информация была опубликована в издательском партнёрстве Iopscience.Научные сотрудники Американского астрономического общества во главе с Томасом Бетти указали, что ещё как минимум на четырёх планетах, кроме Земли, можно увидеть снежные хлопья. Но они отметили, что снег на других планетах состоит не из воды, а из метана, углекислоты, железа или титана.



