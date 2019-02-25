ИА «Ореанда-Новости» 

Обычная поваренная соль может стать причиной  аллергических  иммунных реакций  в организме. К такому выводу пришли немецкие исследователи из университета Мюнхена, результаты их исследований опубликованы в  MedicalXpress.

Соль (или хлорид натрия) влияет на образование клеток  TH2, которые активизируются при аллергиях, таких как атопический  дерматит.  

На коже участников эксперимента, у которых было это заболевание, учёные нашли повышенную концентрацию соли.  Эти же самые  производят  антитела, в том числе - IgE (лабораторный маркер аллергического состояния), белков интерлейкина 4 (IL-4) и интерлейкина 13 (IL-13), которые принимают участие в иммунном ответе организма, если их уровень повысится, на коже может возникнуть реакция.

Учёные исследовали кожу при помощи нейтронно-активационного анализа. Натрия в образцах с атопическим дерматитом содержалось  в 30 раз больше, чем в коже, не поражённой заболеваниям. Исследователи пока не знают точно, каким образом столь большое количество соли попадает на кожу пациентов. Специалистам предстоит это выяснить.

Ранее исследователи из Йельского университета в ходе исследований установили,  что чрезмерное употребление соли  увеличивает вероятность развития у человека рассеянного склероза. Заболеванию подвержены люди в возрасте от 15 до 40 лет.

При большом количестве соли в организме человека в клетках активизируется сигнальный  путь Wnt. Из-за этого нарушается работа регуляторных Т-клеток, производящих  цитокины интерферон-гамма и интерлейкин-10. Из-за дисбаланса в этих цитокинах происходит воспаление, которое поражает центральную нервную систему.

Учёные  из Женской больницы Бригхэма в Бостоне установили связь между употреблением соли в больших количествах  и ранней смертью.  Исследование заняло 24 года, в нём приняли участие около  3 тысяч человек в возрасте 30–54 лет.. За всё время исследования скончалось 272 человека.

Учёные определили, что существует прямая взаимосвязь между потреблением соли и преждевременной кончиной.  В день можно употреблять   1,2–9 г хлорида натрия в день – это будет наиболее безопасный вариант.  

 