ИА «Ореанда-Новости»

Обычная поваренная соль может стать причиной аллергических иммунных реакций в организме. К такому выводу пришли немецкие исследователи из университета Мюнхена, результаты их исследований опубликованы в MedicalXpress.

Соль (или хлорид натрия) влияет на образование клеток TH2, которые активизируются при аллергиях, таких как атопический дерматит.

На коже участников эксперимента, у которых было это заболевание, учёные нашли повышенную концентрацию соли. Эти же самые производят антитела, в том числе - IgE (лабораторный маркер аллергического состояния), белков интерлейкина 4 (IL-4) и интерлейкина 13 (IL-13), которые принимают участие в иммунном ответе организма, если их уровень повысится, на коже может возникнуть реакция.

Учёные исследовали кожу при помощи нейтронно-активационного анализа. Натрия в образцах с атопическим дерматитом содержалось в 30 раз больше, чем в коже, не поражённой заболеваниям. Исследователи пока не знают точно, каким образом столь большое количество соли попадает на кожу пациентов. Специалистам предстоит это выяснить.

Ранее исследователи из Йельского университета в ходе исследований установили, что чрезмерное употребление соли увеличивает вероятность развития у человека рассеянного склероза. Заболеванию подвержены люди в возрасте от 15 до 40 лет.

При большом количестве соли в организме человека в клетках активизируется сигнальный путь Wnt. Из-за этого нарушается работа регуляторных Т-клеток, производящих цитокины интерферон-гамма и интерлейкин-10. Из-за дисбаланса в этих цитокинах происходит воспаление, которое поражает центральную нервную систему.

Учёные из Женской больницы Бригхэма в Бостоне установили связь между употреблением соли в больших количествах и ранней смертью. Исследование заняло 24 года, в нём приняли участие около 3 тысяч человек в возрасте 30–54 лет.. За всё время исследования скончалось 272 человека.

Учёные определили, что существует прямая взаимосвязь между потреблением соли и преждевременной кончиной. В день можно употреблять 1,2–9 г хлорида натрия в день – это будет наиболее безопасный вариант.