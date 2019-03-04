ИА «Ореанда-Новости» Солнечная активность резко снизилась до рекордных показателей, к такому выводу пришли учёные из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева Российской академии наук.

Эксперты полагали, что в 2019 году, наоборот произойдёт нарастание активности солнца, именно поэтому, наступившая «солнечная зима» оказалась для учёных неожиданностью.

На протяжении нескольких дней график солнечной активности оставался в положении прямой линии, вместо привычных «скачков». Сколько продлиться «солнечная зима» эксперты пока не знают.

Научный руководитель Института космических исследований РАН академик Лев Зелёный рассказал в беседе с РИА Новости, что снижение солнечной активности может положительно сказаться на некоторых аспектах жизни землян. Например, по его словам, электронные приборы станут лучше работать, у метеочувствительных людей улучшится самочувствие, однако на Земле может стать чуть холоднее.

Зелёный уверил, что рекордное снижение активности Солнца не представляет опасности для человека. Он также заявил, что такая низкая активность не продлится долго, так как для Солнца характерны такие скачки. Магнитное поле звезды имеет 22-летний цикл, но иногда этот цикл может сбиваться, однако затем всё возвращается в норму.

По словам эксперта, процесс возвращения в норму может занять до 10 лет, что по космическим меркам совсем короткий срок.

Учёный также упомянул о так называемом минимуме Маундера – периоде, который длился с 1645 по 1715. В это время на Солнце вместо привычных 40-50 тысяч пятен было зафиксировано всего около 50 штук.

Но, как сказал Зелёный, из-за низкой солнечной активности могут понести убытки туристические операторы, так как снизится спрос на туры в северные регионы России или в Скандинавские страны. Именно в этих регионах можно увидеть красивейшее природное явление – северное сияние, а из-за снижения солнечной активности это явление станет редкостью.