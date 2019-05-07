Исследование принадлежит Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA). Основной целью исследования являлось поглощение кожей активных компонентов средств "от солнца".Для участия в эксперименте были приглашены 24 взрослых человека. В качестве тестируемого материала были взяты 4 наиболее популярные среди людей солнцезащитных крема. В течение недели испытуемые сдавали кровь на анализ.Оксибензол, входящий в состав средств, может нарушить гормональную структуру у человека.В настоящий момент, медикам удалось доказать, что адсорбция вредных веществ значительно превышает нормы допустимых значений. Кроме того, дерматологи призывают не отказываться от солнцезащитных средств не только в отпуске, но и в городе, чтобы защитить кожу от старения и снизить риск воздействия солнечных лучей.