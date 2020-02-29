По словам специалиста, если бессонница стала постоянной, главное приучить организм к тому, чтоб кровать используется только для сна.Пучкова отметила, что если человек лёг в кровать, но сон тут же прошёл, то надо встать и начать делать что-то спокойное и нудное. Но нельзя ворочаться с боку на бок или читать книжку. Ложиться обратно в кровать нужно тогда, когда опять начнёт клонить в сон.Как считает сомнолог, такой подход приучает организм, как собаку Павлова, к тому, что в кровати спят.