29.02.2020, 20:02
Сомнолог объяснил, как победить бессонницу без лекарств
ИА «Ореанда-Новости». Сомнолог Александра Пучкова сообщила, что от бессонницы можно избавиться без помощи снотворного, пишет РИА Новости.
По словам специалиста, если бессонница стала постоянной, главное приучить организм к тому, чтоб кровать используется только для сна.
Пучкова отметила, что если человек лёг в кровать, но сон тут же прошёл, то надо встать и начать делать что-то спокойное и нудное. Но нельзя ворочаться с боку на бок или читать книжку. Ложиться обратно в кровать нужно тогда, когда опять начнёт клонить в сон.
Как считает сомнолог, такой подход приучает организм, как собаку Павлова, к тому, что в кровати спят.
По словам специалиста, если бессонница стала постоянной, главное приучить организм к тому, чтоб кровать используется только для сна.
Пучкова отметила, что если человек лёг в кровать, но сон тут же прошёл, то надо встать и начать делать что-то спокойное и нудное. Но нельзя ворочаться с боку на бок или читать книжку. Ложиться обратно в кровать нужно тогда, когда опять начнёт клонить в сон.
Как считает сомнолог, такой подход приучает организм, как собаку Павлова, к тому, что в кровати спят.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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