ИА «Ореанда-Новости». Глава национального сомнологического общества Владимир Ковальзон рассказал о том, как сохранить режим сна в праздничные дни, пишут «Известия».



Так, специалист отметил, что после празднования Нового года не надо отсыпаться слишком долго, так как вечером будет тяжело засыпать. Эксперт посоветовал просто подремать днём около 40 минут.



Второго января Ковальзон рекомендует встать как обычно. Специалист отметил, что, если подчиняться желанию уснуть, то ритм будет меняться, смещаться.