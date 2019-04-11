ИА «Ореанда-Новости» Учёные из Массачусетского технологического института разработали технологию, используя которую роботы смогут сортировать мусор на ощупь. Ранее данную задачу пытались решить при посредстве «компьютерного зрения», однако результаты такой сортировки мусора были неудовлетворительными. На этот раз разработчики не стали использовать «компьютерное зрение»: созданная ими машина определяет характеристики объектов, взяв его в «руки». Специальные датчики на «пальцах» робота определяют способность предметов к сжатию и растяжению и на основе этого идентифицируют материал, из которого он изготовлен.