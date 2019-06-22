ИА «Ореанда-Новости». Исследователи из Италии, представляющие Университет Кассино и Южный Лацио, создали систему, которая позволяет управлять роботизированным механизмом при помощи «силы мысли».

Специалисты прогнозируют, что интерфейс «Мозг-компьютер» будет использоваться в будущем во многих отраслях. Роботы с системой управления через «мысли», по мнению автора проекта, будут применяться для работы в опасной для жизнедеятельности человека среде.

Также подобные роботизированные манипуляторы будут полезны для исполнения функций, которые не способны выполнить люди с ограниченными возможностями.