ИА «Ореанда-Новости». Не только букридеры: экономичная технология E-Ink наверняка будет востребована в сфере образования и в других областях, уверены специалисты компании-разработчика.

Сегодня большинство современных букридеров (устройств для чтения электронных книг) оснащено экранами на «электронных чернилах». Теперь технология «электронных чернил» выходит на новый уровень. Производитель экранов E-Ink представил особую поверхность, на которой нужно писать электронным пером. Она почти мгновенно реагирует на движение пера, «обновляясь» под рукой пишущего. Результат выглядит так, будто на чёрной грифельной доске появились надписи мелом, сообщает издание Boston Globe.

Технология получила название JustWrite (в переводе с английского - «просто пиши»). Для поверхности не используется электронный «обвес», характерный для обычных экранов. Также не нужна подсветка. Любое нанесённое изображение будет оставаться на поверхности сколько угодно, так как она не требует электропитания. Наконец, лист очень тонкий и гибкий.

Представители компании сообщили, что лист легко наклеивается на стол, стену, и по виду он ничем не отличается от обыкновенной грифельной доски. Чтобы стереть электронные «меловые» надписи, нужно нажатием кнопки подать к поверхности ток на долю секунды. В этом случае частицы «электронных чернил» получают одинаковый заряд, после чего все светлые линии «исчезают».

Издание Boston Globe отмечает, что были продемонстрированы листы около метра длиной, а также школьная парта, в которую встроена инновационная «меловая доска» и кнопка для стирания написанного. Парта - не окончательная разработка, а прототип. В дальнейшем производитель будет договариваться с различными компаниями о том, чтобы внедрять технологию JustWrite в коммерческие продукты.

Электронные чернила (e-ink) основаны на явлении электрофореза. Изображение формируется в отражённом свете, электроэнергия затрачивается только на то, чтобы изменить картинку.