К менее вредным сладостям ею были отнесены зефир, изготовленный на основе агар-агара, мармелад и пастила.По её словам, экспертами по питанию не рекомендуется давать сладости детям, которым ещё нет пяти лет. Она объяснила, что дети все углеводы получают из каш.Каширина заявила, что вкусовые добавки способны у детей вызвать аллергию. Также она сказала, что большое количество сахара приводит к снижению иммунитета.