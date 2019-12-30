30.12.2019, 14:27
Специалист рассказала, какие сладости наименее вредные для детей
ИА «Ореанда-Новости».Эльмира Каширина, работающая главным врачом детской городской поликлиники №110, рассказала агентству "Москва" о том, что в новогодние праздники детям желательно давать не более одного куска торта в день или кусочка шоколада и двух конфет.
К менее вредным сладостям ею были отнесены зефир, изготовленный на основе агар-агара, мармелад и пастила.
Врач также посоветовала детям давать сухофрукты, если они любят их. Каширина говорит, что детям давать шоколад нужно в первой половине дня.
По её словам, экспертами по питанию не рекомендуется давать сладости детям, которым ещё нет пяти лет. Она объяснила, что дети все углеводы получают из каш.
Каширина заявила, что вкусовые добавки способны у детей вызвать аллергию. Также она сказала, что большое количество сахара приводит к снижению иммунитета.
К менее вредным сладостям ею были отнесены зефир, изготовленный на основе агар-агара, мармелад и пастила.
Врач также посоветовала детям давать сухофрукты, если они любят их. Каширина говорит, что детям давать шоколад нужно в первой половине дня.
По её словам, экспертами по питанию не рекомендуется давать сладости детям, которым ещё нет пяти лет. Она объяснила, что дети все углеводы получают из каш.
Каширина заявила, что вкусовые добавки способны у детей вызвать аллергию. Также она сказала, что большое количество сахара приводит к снижению иммунитета.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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