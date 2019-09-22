ИА «Ореанда-Новости» Евгений Дудоров, руководитель компании «Андроидная техника», которая занималась разработкой антропоморфного робота «Фёдора», заявил журналистам агентства «Интерфакс», что в настоящее время рассматривается возможность повторной отправки их детища на Международную космическую станцию (МКС).

«Есть много разных вариантов. Мы сейчас создаём новых роботов, но, как вариант, и этого робота можем дооснастить, переоснастить и дальше задействовать. Либо будем по совсем новым направлениям работать», – сказал Дудоров, добавив, что вскоре состоится встреча, на которой специалисты обобщат опыт использования «Фёдора» на орбите и примут решение в отношении дальнейшей судьбы проекта.