ИА «Ореанда-Новости». Разработан новый процесс легирования, то есть улучшение свойств металлов с примесями. Новые сплавы не только прочнее - они обладают новыми свойствами, которые можно использовать в промышленности или энергетике.

Соответствующий дизайн был представлен специалистами Томского политехнического университета. Они создали новый метод ионной имплантации, значительно расширяющий возможности применения этой технологии в промышленности. При использовании этого метода сопротивление истиранию стали увеличилось в 100 раз.

На сегодняшний день традиционные методы, как сообщается, исчерпали свои технологические возможности. Поэтому металлы все чаще подвергаются воздействию пучков заряженных частиц, потоков плазмы и лазерному излучению с целью получения перспективных материалов. Ионная имплантация (ионное легирование) является одним из тех методов, который позволяет изменять элементный состав, микроструктуру и морфологию поверхностных слоев, которые определяют такие свойства, как износостойкость, коррозионная стойкость и так далее.