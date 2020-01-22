22.01.2020, 12:47
Специалисты выяснили, какой кратер от метеорита самый древний на планете
ИА «Ореанда-Новости». Учёными заявлено, что кратер Яррабубба, расположенный в Западной Астралии, является древнейшим метеоритным кратером на планете.
Специалисты считают, что он появился 2,299 миллиарда лет назад. Они также сказали, что событие, которое стало причиной его появления, сыграло важную роль в истории планеты. Результаты исследования ученых представлены журналом Nature Communications.
Специалистам, работающим в австралийском Университете Кёртина, удалось установить точный возраст метеоритного кратера Яррабубба, расположенного в Западной Астрали. О древности кратера были известно ранее, но его точный возраст определили только лишь сейчас.
Ученые решили, что удар астероида или метеорита пришелся на ландшафт, покрытый ледником. В результате удара появился кратер, имеющий диаметр 70 километров. Во время удара метеорита в атмосферу Земли испарилось большое количество льда, что вызвало парниковый эффект.
Авторы исследования считают, что это событие является причиной исчезновения на планете ледниковых отложений.
Специалисты считают, что он появился 2,299 миллиарда лет назад. Они также сказали, что событие, которое стало причиной его появления, сыграло важную роль в истории планеты. Результаты исследования ученых представлены журналом Nature Communications.
Специалистам, работающим в австралийском Университете Кёртина, удалось установить точный возраст метеоритного кратера Яррабубба, расположенного в Западной Астрали. О древности кратера были известно ранее, но его точный возраст определили только лишь сейчас.
Ученые решили, что удар астероида или метеорита пришелся на ландшафт, покрытый ледником. В результате удара появился кратер, имеющий диаметр 70 километров. Во время удара метеорита в атмосферу Земли испарилось большое количество льда, что вызвало парниковый эффект.
Авторы исследования считают, что это событие является причиной исчезновения на планете ледниковых отложений.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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