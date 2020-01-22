ИА «Ореанда-Новости». Учёными заявлено, что кратер Яррабубба, расположенный в Западной Астралии, является древнейшим метеоритным кратером на планете.

Специалисты считают, что он появился 2,299 миллиарда лет назад. Они также сказали, что событие, которое стало причиной его появления, сыграло важную роль в истории планеты. Результаты исследования ученых представлены журналом Nature Communications. 

Специалистам, работающим в австралийском Университете Кёртина, удалось установить точный возраст метеоритного кратера Яррабубба, расположенного в Западной Астрали. О древности кратера были известно ранее, но его точный возраст определили только лишь сейчас. 

Ученые решили, что удар астероида или метеорита пришелся на ландшафт, покрытый ледником. В результате удара появился кратер, имеющий диаметр 70 километров. Во время удара метеорита в атмосферу Земли испарилось большое количество льда, что вызвало парниковый эффект.

Авторы исследования считают, что это событие является причиной исчезновения на планете ледниковых отложений. 