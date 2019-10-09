ИА «Ореанда-Новости». Учёные получат награду за разработку литий-ионных батарей

Джон Гуденаф, Стэнли Уиттингем, Акира Ёсино получат Нобелевскую премию за работу над новыми работоспособными источниками энергии.

Все три химика работали над методами получения энергии по несколько лет. Английский учёный начал разработку ещё в 70-х годах прошлого века. Батарея то казалась небезопасной, то не достаточно мощной. На сегодняшний день у трио получилось создать работоспособный экземпляр литий-ионного аккумулятора.

Премия будет проходить в столице Швеции 10 декабря, в день смерти Нобеля. Награду победителям по традиции будет вручать король Швеции Карл XVI Густав. Помимо награды лауреаты получат сумму в примерно один миллион долларов (на всех лауреатов).