Информация была опубликована в научно-информационном сетевом издании «Поиск».которое поможет продвинуться в понимании их внутреннего состояния при помощи новой рентгеновской установки «Найсер» на МКС.

Генетики и биологи с нетерпением ждут отправления новой миссии к Марсу, которая будет состоять из целой флотилии новых исследовательских аппаратов. С помощью данной миссии научные сотрудники смогут получить новые фотографии Марса как из космоса, так и с наземной поверхности. Марсоходы позволят узнать, существовала ли на этой планете когда-нибудь жизнь и возможно ли зарождение новой жизни.