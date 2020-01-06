06.01.2020, 22:00
Стали известны самые ожидаемые события в российской науке
ИА «Ореанда-Новости». Стали известны самые ожидаемые в 2020 году события в четырёх направления российской науки. Информация была опубликована в научно-информационном сетевом издании «Поиск».
Астрофизики ожидают новое слияние нейтронных звёзд, которое поможет продвинуться в понимании их внутреннего состояния при помощи новой рентгеновской установки «Найсер» на МКС. Химики планируют преодолеть планку комнатной температуры и стандартного давления.
Астрофизики ожидают новое слияние нейтронных звёзд, которое поможет продвинуться в понимании их внутреннего состояния при помощи новой рентгеновской установки «Найсер» на МКС. Химики планируют преодолеть планку комнатной температуры и стандартного давления.
Генетики и биологи с нетерпением ждут отправления новой миссии к Марсу, которая будет состоять из целой флотилии новых исследовательских аппаратов. С помощью данной миссии научные сотрудники смогут получить новые фотографии Марса как из космоса, так и с наземной поверхности. Марсоходы позволят узнать, существовала ли на этой планете когда-нибудь жизнь и возможно ли зарождение новой жизни.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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