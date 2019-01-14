ИА «Ореанда-Новости» Врачи изучили состояние здоровья старейшего амурского тигра, который был отловлен на пограничном участке в Уссурийске на территории национального парка «Земля леопарда». Одной из главных задач стало лечение зубов хищника. Стоматологи подтвердили, что 13-летний тигр мог испытывать сильную зубную боль, к тому же его зубы сточились из-за возрастных изменений. Врачи Эмма Мурадян и Виталий Двоеглазов почистили зубные каналы полосатому пациенту и поставили четыре пломбы.

«Мы с коллегой провели лечение корневых каналов всех четырёх клыков с последующим небольшим восстановлением коронковой части. Это позволило снять острую боль», — рассказала Мурадян. Специалисты отмечают, что зубы хищника были повреждены не только из-за возраста, но также по причине того, что тигру явно приходилось грызть металлические предметы.

«Возможно, проблемы тигра с питанием были обусловлены как раз тем, что его беспокоила зубная боль и, возможно, возрастные проблемы с суставами, что, конечно, не исключает наличие какого-либо заболевания», — отметил гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Медики полностью проверили здоровье хищника – взяли анализы, сделали УЗИ, рентген и ЭКГ. Травм у животного не обнаружили, однако специалисты сделали вывод, что Тихон явно голодал, так как его вес был ниже нормы. Сейчас за тигром наблюдают специалисты, он находится в просторном карантинном вольере.

Напомним, что в конце прошлого года на пограничной территории в Приамурье пропали две служебные собаки, тогда на проволоке были обнаружены частички тигриной шерсти. Через некоторое время хищник вернулся, при этом тигр не боялся людей и не реагировал на отпугивания. 2 января животное поймали и доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных в поселке Алексеевка. Как выяснилось, тигр, которому дали имя Тихон, - старожил, ему не менее 13 лет. Сотрудники центра отмечают, что хищник не будет выпущен в дикую природу, а останется в реабилитационном центре.











