ИА «Ореанда-Новости». Вчера стоимость акций Tesla достигла нового исторического максимума — 900 долларов США за 1 акцию. При этом уже два дня подряд акции растут на 20% в день. Причины столь впечатляющего роста заключаются в увеличении производства и поставок электромобилей.



Если в прошлом году производителю удалось отгрузить 367 тысяч электрокаров, то на этот год задачи, поставленные владельцем компании, Илоном Маском, ещё более амбициозны: ни много ни мало 500 тысяч машин.



Кроме того, 3 февраля была обнародована информация о производстве аккумуляторов по итогам последнего квартала прошлого года, и здесь Tesla и Panasonic впервые за всё время совместного проекта оказались в плюсе, хотя сумма прибыли и не раскрывается.