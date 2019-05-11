ИА «Ореанда-Новости». Астрономы создали самую детальную картину нашей развивающейся Вселенной. Изображение составлено из тысяч отдельных фотографий, сделанных космическим телескопом Хаббл, демонстрирует более четверти миллиона галактик. Это примерно в 30 раз больше, чем было запечатлено на предыдущих фото.

«Поле наследия Хаббла» предлагает не только детальный взгляд на крошечный кусочек неба в созвездии Форнакс, но и взгляд назад во времени. Мзображения галактик разбросаны по времени, от 550 миллионов лет назад до 13 миллиардов лет, расссказал NBC News Гарт Иллингворт, астроном Калифорнийского университета в Санта-Крузе. Учёный руководит командой, создавшей потрясающее изображение. Как отметил астроном, их остаточный свет только недавно по космическим меркам добрался до Земли после пересечения космоса в течение миллиардов лет.

Считается, что вселенная возникла в результате Большого взрыва, который произошел примерно 13,8 миллиардов лет назад. Иллингворт отметил, что давно канувшие в лету галактики сохранили настолько слабый и далекий свет, что он в 10 миллиардов раз превышает возможность восприятия света человеческим глазом. Иллингворт и его команда создали изображение, объединив почти 7500 отдельных экспозиций примерно 265 тыс. галактик, сделанных Хабблом за 16 лет. Напомним, Хаббл был запущен на околоземную орбиту в 1990 году. Предполагалось, что он будет работать от 5 до 10 лет, но его мощности хватило на 29 лет. Ожидается, что орбитальный телескоп будет работать ещё как минимум пять лет.