ИА «Ореанда-Новости». Tesla готовится к выпуску автомобилей с автопилотом на фоне всеобщего скептицизма.

Генеральный директор компании Илон Маск, похоже, готов превратить электромобили компании в транспортные средства без водителя в рискованной попытке реализовать своё новаторское видение технологий.

Технологии, необходимые для того, чтобы совершить этот, буквально, квантовый скачок в автомобилестроении, будут сегодня, 22 апреля, продемонстрированы инвесторам Tesla в штаб-квартире компании в Пало-Альто, штат Калифорния, США.

Маск настолько уверен, что Тесла победит в гонке за «полный автопилот», что отметил в интервью в начале этого месяца, что машины его компании будут в состоянии перемещаться по перегруженным шоссе и улицам города без водителя не позднее следующего года.

«Я могу ошибаться, но, похоже, дело в том, что Тесла намного опережает всех», - сказал Маск в интервью Лексу Фридману, научному сотруднику Массачусетского технологического института, который специализируется на автономных транспортных средствах.

Однако эксперты отмечают, что скептически относятся к тому, что технология Теслы продвинулась так близко к той точке, когда её автомобили смогут управляться исключительно роботом, без всякой возможности дать человеку управление, если что-то пойдёт не так.

«Это все шумиха. Таких технологий не существует», - сказал Стивен Э. Шладовер, бывший исследователь-исследователь из Калифорнийского университета в Беркли, который в течение 45 лет принимал участие в создании автономного вождения.

Только в США более 60 компаний разрабатывают автономные транспортные средства. Многие из них стремятся к тому, чтобы их полностью автономные автомобили начали перевозить пассажиров в небольших районах уже в этом году. Многие эксперты не верят, что автомобили на «автопилоте» будут широко использоваться в течение ближайших десяти или более лет.

Описание Маском контроля над Tesla как «Полное самостоятельное вождение» встревожило некоторых наблюдателей, которые думают, что это даст владельцам ложное чувство безопасности и создаст потенциально смертельные ситуации в условиях, с которыми автономные автомобили не могут справиться. В прессе также отмечается, что общественность ждёт, когда Маск наконец продемонстрирует то самое «самостоятельное вождение» и покажет, при каких условиях транспортные средства смогут перемещаться без вмешательства человека.

Тем временем Маск продолжает использовать свою учетную запись в Твиттере и веб-сайт Теслы, чтобы популяризировать полностью автономные транспортные средства. По словам Маска, когда программное обеспечение для самостоятельного вождения будет готово, пользователи смогут получить обновление через Интернет. В настоящее время компьютер с автономным управлением для авто Tesla стоит 5 тыс. долларов. Более 400 тыс. автомобилей Tesla, оборудованных для полной автономии без участия водителя, будут иметь восемь камер, охватывающих 360 градусов, фронтальный радар и ультразвуковые датчики ближнего действия.

Это отличается от систем с автоматическим управлением, создаваемых другими компаниями в отрасли, включая дочернюю компанию Google Waymo, Cruise Automation компании General Motors и Argo A., принадлежащую Ford. Все они используют камеры и радар, охватывающие 360 градусов, датчики «Лидар» для детального трехмерного картирования. Но, как отмечают эксперты, сейчас даже эти датчики не гарантируют 100-процентную безопасность. В прошлом году Waymo отказался от обещания запустить службу «роботакси» в Фениксе из соображений безопасности. И в прошлом году в Темпе, штат Аризона, случилось ДТП с участием автономного испытательного автомобиля Uber с «Лидаром», под колёсами которого погиб пешеход. Это стало первой известной смертью с использованием технологии самостоятельного вождения.

Амнон Шашуа, генеральный директор израильской компании по производству автомобильных транспортных средств Mobileye, говорит, что автомобили с 360-градусными камерами и фронтальным радаром могут двигаться автономно, но они всё равно не будут такими безопасными, как авто, которым управляет человек. Фил Купман, профессор электротехники и вычислительной техники в Университете Карнеги-Меллона, сказал, что Маск должен показать, что его автомобили могут справляться со всеми ситуациями, если он утверждает, что новаторский «автопилот» Tesla настолько совершенен.

Tesla предлагает систему под названием «Автопилот», которая может управлять автомобилями на ограниченной основе с постоянным контролем со стороны водителя. На веб-сайте компании говорится, что «система Autopilot управляет вашим автомобилем в полосе движения, автоматически разгоняет авто и тормозит перед пешеходами». Илон Маск также сообщает, что с новым программным обеспечением владельцы машин Tesla получают возможность автоматического движения от шоссе по съезду и к съезду с развязки, включая развязки и автоматическую смену полос движения для обгона более медленных автомобилей. Позже в этом году автомобили смогут распознавать сигналы светофора, указатели стоп-сигналов и реагировать на них, а также автоматически ездить по улицам города, говорится на сайте.