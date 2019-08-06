ИА «Ореанда-Новости». Специалисты смогли синтезировать новую форму золота толщиной всего в два атома, которая является самым тонким листом из когда-либо сделанных.  Он может быть использован в электронике, медицине и для ускорения химических реакций в производственных процессах.

 Это открытие имеет множество применений благодаря гибкости чистого золота.  Его можно использовать в сгибаемых экранах, электронных чернилах, для очистки воды, а также в машиностроении, медицине и космической промышленности.

 Экспериментальные испытания показали, что материал в десять раз более эффективен в качестве каталитического субстрата.  Это означает, что данный материал может значительно увеличить скорость проведения медицинских диагностических тестов.  Он также способен повысить эффективность фильтрации воды.

 И самое главное, производителям нужно гораздо меньше золота, что имеет очевидные экономические преимущества.