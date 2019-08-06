ИА «Ореанда-Новости». Специалисты смогли синтезировать новую форму золота толщиной всего в два атома, которая является самым тонким листом из когда-либо сделанных. Он может быть использован в электронике, медицине и для ускорения химических реакций в производственных процессах.

Это открытие имеет множество применений благодаря гибкости чистого золота. Его можно использовать в сгибаемых экранах, электронных чернилах, для очистки воды, а также в машиностроении, медицине и космической промышленности.

Экспериментальные испытания показали, что материал в десять раз более эффективен в качестве каталитического субстрата. Это означает, что данный материал может значительно увеличить скорость проведения медицинских диагностических тестов. Он также способен повысить эффективность фильтрации воды.

И самое главное, производителям нужно гораздо меньше золота, что имеет очевидные экономические преимущества.