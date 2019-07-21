ИА «Ореанда-Новости». Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) и Toyota подписали договор о сотрудничестве. Соглашение предполагает совместную разработку прототипа пилотируемого лунного вездехода. Информацию о договорённостей рассказала пресс-служба Toyota.

Стороны договорились, что в течение следующих трёх лет стороны будут работать над созданием и испытанием пилотных проектов, а запуск самого Лунохода может состояться в 2029 году.

Экспериментальный образец будет уменьшенной копией будущего лунного ровера. Окончательный вариант, который должен выйти на Луну, будет примерно соответствовать автобусу среднего размера. В длину японский лунный ровер должен достигать 6 метров, его ширина должна составлять 5,2 метра, а его высота - 3,8 метра. Рабочее пространство для космонавтов займет около 13 м2. Прототип в масштабе 1: 1 должен увидеть свет к 2022 году.

«У стартапов, возможно, нет денег, но они имеют более четкую направленность и более инновационные идеи», - сказал Нобутака Комацу, инвестиционный аналитик и член группы JAXA по космическим солнечным панелям.