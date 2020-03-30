Нужно пользоваться вторым или третьим видом респираторов, однако третий больше подходит для врачей и спасателей. Также следует выбирать респираторы с клапанов для выдыхания — их можно носить не 2, а уже 8 часов, затем — дезинфицировать, замачивая в растворах, и использовать повторно.



Респираторы более эффективны, чем медицинские маски, так как они прилегают ко всех коже. Кроме респираторов можно пользоваться и ватно-марлевой маской, сделанной в ручную по ГОСТу.

. Врач-инфекционист Илья Акинфиев рассказал, какие виды респираторов считаются наиболее эффективными. Существует три класса масок, первый из которых предназначен для защиты от пыли. Врач утверждает, что первый класс респираторов совершенно бесполезен для защиты от вирусов.