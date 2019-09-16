В настоящее время нет единой версии пропажи этих животных.

Горбатых китов не досчитались учёные биологического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и Камчатского филиала Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения Российской академии наук. В настоящее время группа исследователей проводит свои изыскания в акватории пролива Сенявина. Территориально это находится в северо-западной части Берингова моря, у берегов полуострова Чукотка. Информацию о «потере» горбатых китов сообщили сотрудники пресс-службы национального парка под названием «Беренгия» - парк также выступает участником научной программы по изучению горбатых китов.

Учёным удалось летом текущего года зафиксировать на фотографиях всего шестнадцать особей горбатых китов. Примечательно, что ранее на снимки учёных могло попасть до одной сотни китов. По словам доктора биологических наук Ольги Филатовой, в районе Командорских островов также наблюдается снижение численности горбатых китов. В этом месте исследователи работают каждый год. Обычно здесь фиксируют до пятидесяти особей, в этот раз только семь горбатых китов попало в кадр фотографов.

Учёные пока не знают, почему так произошло. Первая версия гласит, что в связи с потеплением горбатые киты мигрировали на север, однако, зафиксировать животных в более отдалённых районах пока не удалось. Согласно второй версии, причиной пропажи китов могло стать отсутствие кормовой базы. В пользу второго варианта событий свидетельствует массовая гибель морских птиц. Об этом ранее сообщили сотрудники национального парка «Беренгия».