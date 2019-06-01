ИА «Ореанда-Новости». Исследователи из Католического университета Святого Сердца в Италии узнали, что успеваемость студентов, использующих Twitter, снижается от 25% до 40%. Об этом пишет The Daily Mail.

В исследовании приняли участие около 1,5 тыс. старшеклассников с высокой успеваемостью из 70 итальянских школ. Им нужно было прочесть роман «Покойный Маттиа Паскаль», написанный Луиджи Пиранделло в 1904 году. Затем половина учащихся должна была проанализировать произведение в Twitter, где преподаватели вступали с ними в дискуссию.

Вторая половина студентов для анализа романа должна была использовать стандартные методы обучения — семинары и дополнительную литературу. После этого учащимся было предложено пройти тест, в результате которого выяснилось, что оценки студентов, использовавших Twitter, были значительно ниже.

«Это очень пагубно. Я не могу сказать, что что-то меняется в мозге, но могу быть уверен, что что-то определенно меняется в поведении и производительности», — сказал профессор экономики Джан Паоло Барбетта, комментируя влияние Twitter на молодых людей. По его словам, данное исследование — самое большое и точное определение так называемого Twitter-эффекта на достижения студентов, в том числе на способность к обучению и применению знаний во всех сферах жизни.



