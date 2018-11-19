При этом специалисты проверяли жилетей Соединённых Штатов Америки по всей стране. Оказалось, что самая низкая активность у пользователей этой соцсети наблюдается ночью.Исследователь Майкл Раст и его команда обратили внимание на то, что американцы ложатся спать поздно ночью по выходным, а утром встают позже. При этом в западной части страны это выражено в меньшей степени. Учёные выяснили, что жители Штатов живут в такой графике чаще всего в феврале, реже всего – в летние месяцы.Кроме того, анализируя Twitter, американские учёные выяснили, что зачастую желание спать по выходным совпадает с каникулами в школе. Специалисты пришли к выводу, что, когда нет причин рано вставать, и взрослые, и дети спят дольше, следовательно – активность в социальных сетях уменьшается.. Так, учёные выяснили, что в тех местах, где был высокий уровень так называемого социального джетлага, там же был и высокий уровень ожирению у населения.При этом Майкл Раст отметил, что это первый подобный анализ, так как ранее аккаунты в социальных сетях не использовались для анализа биологических ритмов. По мнению Раста, больше информации можно получить от фитнес-браслета или умных часов человека.Ранее учёные из университета Пенсильвании пришли к выводу, что соцсети вызывают депрессию и подавленное настроение.