19.11.2018, 17:43
Учёные: использование Twitter нарушает биологические ритмы
ИА «Ореанда-Новости». Исследователи из университета Чикаго проанализировали около 250 тысяч аккаунтов пользователей Twitter. Учёные взяли период с 2012 по 2013 год.
При этом специалисты проверяли жилетей Соединённых Штатов Америки по всей стране. Оказалось, что самая низкая активность у пользователей этой соцсети наблюдается ночью. При этом в выходные дни время бодрствования в ночные часы увеличивается по сравнению с буднями. Учёные назвали эту закономерность «социальный джетлаг твиттера».
Исследователь Майкл Раст и его команда обратили внимание на то, что американцы ложатся спать поздно ночью по выходным, а утром встают позже. При этом в западной части страны это выражено в меньшей степени. Учёные выяснили, что жители Штатов живут в такой графике чаще всего в феврале, реже всего – в летние месяцы.
Кроме того, анализируя Twitter, американские учёные выяснили, что зачастую желание спать по выходным совпадает с каникулами в школе. Специалисты пришли к выводу, что, когда нет причин рано вставать, и взрослые, и дети спят дольше, следовательно – активность в социальных сетях уменьшается.
Учёные подчёркивают, что регулярное поддерживание такого образа жизни с разным временем активности и сна может привести к развитию серьёзных заболеваний, ведь здесь речь идёт о нарушении биологических ритмов. Исследователи напоминают, что пренебрежение сном может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и ожирению. Так, учёные выяснили, что в тех местах, где был высокий уровень так называемого социального джетлага, там же был и высокий уровень ожирению у населения.
При этом Майкл Раст отметил, что это первый подобный анализ, так как ранее аккаунты в социальных сетях не использовались для анализа биологических ритмов. По мнению Раста, больше информации можно получить от фитнес-браслета или умных часов человека.
Ранее учёные из университета Пенсильвании пришли к выводу, что соцсети вызывают депрессию и подавленное настроение. Оказалось, что для нормального самочувствия, нужно ограничить использование социальных сетей до 30 минут в день.
При этом специалисты проверяли жилетей Соединённых Штатов Америки по всей стране. Оказалось, что самая низкая активность у пользователей этой соцсети наблюдается ночью. При этом в выходные дни время бодрствования в ночные часы увеличивается по сравнению с буднями. Учёные назвали эту закономерность «социальный джетлаг твиттера».
Исследователь Майкл Раст и его команда обратили внимание на то, что американцы ложатся спать поздно ночью по выходным, а утром встают позже. При этом в западной части страны это выражено в меньшей степени. Учёные выяснили, что жители Штатов живут в такой графике чаще всего в феврале, реже всего – в летние месяцы.
Кроме того, анализируя Twitter, американские учёные выяснили, что зачастую желание спать по выходным совпадает с каникулами в школе. Специалисты пришли к выводу, что, когда нет причин рано вставать, и взрослые, и дети спят дольше, следовательно – активность в социальных сетях уменьшается.
Учёные подчёркивают, что регулярное поддерживание такого образа жизни с разным временем активности и сна может привести к развитию серьёзных заболеваний, ведь здесь речь идёт о нарушении биологических ритмов. Исследователи напоминают, что пренебрежение сном может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и ожирению. Так, учёные выяснили, что в тех местах, где был высокий уровень так называемого социального джетлага, там же был и высокий уровень ожирению у населения.
При этом Майкл Раст отметил, что это первый подобный анализ, так как ранее аккаунты в социальных сетях не использовались для анализа биологических ритмов. По мнению Раста, больше информации можно получить от фитнес-браслета или умных часов человека.
Ранее учёные из университета Пенсильвании пришли к выводу, что соцсети вызывают депрессию и подавленное настроение. Оказалось, что для нормального самочувствия, нужно ограничить использование социальных сетей до 30 минут в день.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии