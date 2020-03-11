ИА «Ореанда-Новости» . В ходе анализа заболевания китайские исследователи нашли «слабое место» у коронавируса. Об этом сообщило издание Китая «South China Morning Post».

Китайские учёные из научно-исследовательского института Сунь Ятсена нашли в геноме «COVID-2019» интересную и крайне важную для разработки вакцины особенность: коронавирус активно распространяется при температуре окружающей среды чуть выше 8,72 градуса по Цельсию, однако крайне плохо переносит слишком низкие или слишком высокие температурные режимы. Результаты данного исследования могут оказать значительное влияние на дальнейшее изучение болезни.

По состоянию на 11 марта от данной формы пневмонии