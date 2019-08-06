ИА «Ореанда-Новости». Корейские химики придумали способ изготовления качественных графеновых квантовых точек, при котором не требуется вырезать их из большого листа графена. Для этого выращивают из раствора кристаллы глюкозы, уксусной кислоты и гексадециламина.

Все существующие в настоящее время методы для создания этих точек подходят очень плохо. Используя их, сложно контролировать либо размер точек, либо однородность. Поэтому химики пытались разработать новые технологии производства.

И теперь корейским учёным удалось добиться определённых успехов в этом направлении.

Для этого исследователи смешали шестнадцатеричную и уксусную кислоты с водным раствором глюкозы, состоящей из молекул, чтобы восстановить и соединить новое углеродное кольцо, растущее в маленьких кристаллах графена. Регулируя температуру раствора во время синтеза, учёные контролировали скорость химических реакций и конечный размер графеновых хлопьев.

Следует отметить, что графен является новым материалом, но имеет большие перспективы применения в различных отраслях промышленности. Поэтому поиск способов получения очень актуален.