ИА "Ореанда-Новости" Исследователи из города Санкт-Петербурга совместно с другими международными специалистами стали авторами изобретения особо мощного аккумулятора. В основе его работы лежат свойства такого материала как перовскит.

Новый способ получить кратковременный ток высокой мощности изобрели учёные из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. В разработке принимали участие польские, французские и швейцарские специалисты. Особенностью изобретения является использование минерала титанат кальция. Этот минерал известен также как перовскит. По информации, предоставленной доцентом Высшей инженерно-физической школы Института физики, нанотехнологий и телекоммуникаций Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Романом Бурковским, для того, чтобы представить механизм работы нового аккумулятора, необходимо нарисовать в уме шахматную доску с чёрными и белыми шашками. В перовските положительно и отрицательно заряженные ионы также представляют собой чёрные и белые шашки. Однако, чёрные шашки сдвигаются ближе к краям, образуя своего рода волну. При разрушении этой волны электричеством энергия будет довольно быстро высвобождена. Этот принцип и позволяет быть новому аккумулятору очень мощным.

Учёные утверждают, что аккумулятор на основе перовскита мощнее традиционных литий-ионных батарей. Кроме того, по весу он намного легче их. Новый тип аккумулятора можно использовать в качестве источника энергии для электрического транспорта. Исследователи в настоящее время заняты разработкой рабочего образца батареи на основе перовскита.

Стоит отметить, что ранее титанат кальция использовали при создании лазеров для оптических чипов будущего.