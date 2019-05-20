ИА «Ореанда-Новости» В ноябре 2018 года было принято решение отказаться от использования метрических эталонов, которые были введены 130 лет тому назад, и 20 мая 2019-го нововведение начало действовать. Речь идёт о семи основных единицах системы СИ: килограмме, метре, ампере, моле, канделе, секунде и кельвине.

Причиной изменения подхода стал эталон килограмма, выполненный из сплава платины и иридия. Было установлено, что за более чем вековой период изделие потеряло некоторую часть атомов, а значит, и массу. Потеря составляет около 50 микрограммов, что сопоставимо с массой крыла мухи. Для решения данной проблемы сплав был заменён на кремний (скорость растворения атомов данного вещества в пространстве известна). При этом для определения идеального килограмма теперь будет использоваться постоянная Планка, применяемая в квантовой физике.

Также были изменены определения ампера (единица силы электрического тока), кельвина (единица термодинамической температуры) и моля (единица измерения количества вещества). Теперь они основываются на фиксированных числовых значениях элементарного заряда, постоянной Больцмана и постоянной Авогадро.