ИА «Ореанда-Новости». Древнейший картофель фри был обнаружен при археологических раскопках возле реки Класис. Обугленный картофель возрастом более 120 тысяч лет нашли археологи из Кембриджского университета, руководителем экспедиции – Синтия Ларби.

Ранее не были обнаружены следы приготовления еды первобытными людьми. Учёные были убеждены, что древние люди питались сырым мясом и рыбой, но после найденного картофеля, эту теорию необходимо пересмотреть.

Развитие человеческого организма не будет осуществляться без должного количества белков, жиров и углеводов. Первобытный человек, видимо, возмещал недостаток потреблением приготовленной пищи.