03.01.2019, 20:05
Учёные нашли самую эффективную диету на 2019 год
ИА «Ореанда-Новости». Диетологи проанализировали около 40 самых популярных диет и пришли к выводу, что в наступившем году самый полезный рацион будет содержать средиземноморская диета.
Специалисты сошлись во мнении, что средиземноморская диета самая лучшая в нескольких категориях. Её признали самой полезной и простой растительной диетой, а также наиболее эффективной при диабете и заболеваниях сердца, пишет "Российская газета".
Отмечается, что лучшую диету выбирали, основываясь на нескольких параметрах. Так, учитывалось то, насколько легко следовать диете, полноценность рациона, а также краткосрочные и долгосрочные эффекты по потере лишнего веса. Кроме того, специалисты учли и безопасность диеты для организма, а также её возможный потенциал при лечении диабета и заболеваний сердца.
При этом ранее учёные из Гарвардского университета выяснили, что средиземноморская диета особенно полезна для женщин, так как она на 25% снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у представительниц слабого пола.
А учёным из немецкого Института исследования метаболизма имени Макса Планка удалось установить причину переедания, которое может стать причиной ожирения. Оказалось, что человек набирает вес из-за выброса дофамина - гормона, который отвечает за удовлетворение. Выброс этого гормона происходит при поглощении пищи дважды – в первый раз при пережёвывании пищи, второй – когда пища попадает в желудок. Учёные провели эксперимент - 12 человек разбили на две группы. Одна группа получала сладкий молочный коктейль, а вторая - безвкусную смесь. После приема пищи участники опыта проходили магнитно-резонансную и позитронно-эмиссионную томографии. Оказалось, что что первая группа принимала напиток с удовольствием, однако насыщение при этом не наступало. Второй группе при этом для насыщения оказалось достаточно пары стаканов. Таким образом, у участников, которые получали молочный коктейль, начальный выброс дофамина подавлялся следующим, поэтому чувство сытости не возникало.
Специалисты сошлись во мнении, что средиземноморская диета самая лучшая в нескольких категориях. Её признали самой полезной и простой растительной диетой, а также наиболее эффективной при диабете и заболеваниях сердца, пишет "Российская газета".
Отмечается, что лучшую диету выбирали, основываясь на нескольких параметрах. Так, учитывалось то, насколько легко следовать диете, полноценность рациона, а также краткосрочные и долгосрочные эффекты по потере лишнего веса. Кроме того, специалисты учли и безопасность диеты для организма, а также её возможный потенциал при лечении диабета и заболеваний сердца.
При этом ранее учёные из Гарвардского университета выяснили, что средиземноморская диета особенно полезна для женщин, так как она на 25% снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у представительниц слабого пола.
А учёным из немецкого Института исследования метаболизма имени Макса Планка удалось установить причину переедания, которое может стать причиной ожирения. Оказалось, что человек набирает вес из-за выброса дофамина - гормона, который отвечает за удовлетворение. Выброс этого гормона происходит при поглощении пищи дважды – в первый раз при пережёвывании пищи, второй – когда пища попадает в желудок. Учёные провели эксперимент - 12 человек разбили на две группы. Одна группа получала сладкий молочный коктейль, а вторая - безвкусную смесь. После приема пищи участники опыта проходили магнитно-резонансную и позитронно-эмиссионную томографии. Оказалось, что что первая группа принимала напиток с удовольствием, однако насыщение при этом не наступало. Второй группе при этом для насыщения оказалось достаточно пары стаканов. Таким образом, у участников, которые получали молочный коктейль, начальный выброс дофамина подавлялся следующим, поэтому чувство сытости не возникало.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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