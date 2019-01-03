Специалисты сошлись во мнении, что средиземноморская диета самая лучшая в нескольких категориях. Её признали самой полезной и простой растительной диетой, а также наиболее эффективной при диабете и заболеваниях сердца, пишет "Российская газета".Отмечается, что лучшую диету выбирали, основываясь на нескольких параметрах.. Кроме того, специалисты учли и безопасность диеты для организма, а также её возможный потенциал при лечении диабета и заболеваний сердца.А учёным из немецкого Института исследования метаболизма имени Макса Планка удалось установить причину переедания, которое может стать причиной ожирения.. Учёные провели эксперимент - 12 человек разбили на две группы. Одна группа получала сладкий молочный коктейль, а вторая - безвкусную смесь. После приема пищи участники опыта проходили магнитно-резонансную и позитронно-эмиссионную томографии. Оказалось, что что первая группа принимала напиток с удовольствием, однако насыщение при этом не наступало. Второй группе при этом для насыщения оказалось достаточно пары стаканов. Таким образом, у участников, которые получали молочный коктейль, начальный выброс дофамина подавлялся следующим, поэтому чувство сытости не возникало.