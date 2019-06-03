Учёные провели эксперимент, в котором приняли участие 22 человека. Их поместили в аппарат МРТ и показывали им различные изображения с периодичностью в 1,5 секунды: абстрактные узоры, фигуры и фотографии гамбургеров.При показе фотографий еды, участок мозга, который отвечает за аппетит, был наиболее активен. Потом участникам эксперименте показали фотографии еды, но уже с такой скоростью, что мозг не мог понять, что там изображено, но всё равно вызывал чувство голода.Учёные пришли к выводу, что неважно, успеваем мы распознать изображение еды или нет. Мозг это делает раньше нас и посылает сигнал. Специалисты уверена, что их опыт поможет провоцировать у пациентов со сниженным аппетитом чувство голода.