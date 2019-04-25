ИА «Ореанда-Новости» Говорить сможет даже немой: в ближайшие годы может быть разработано клиническое устройство для пациентов с потерей речи. Американские исследователи заявляют, что у людей, потерявших способность говорить после инсульта или другого заболевания, вскоре может появиться реальная надежда на восстановление голоса. Это станет возможным благодаря технологии, которая использует мозговую деятельность для производства синтезированной речи.

Учёные из Университета Калифорнии имплантировали электроды в мозг добровольцев и декодировали сигналы в их мозговых речевых центрах. Таким образом, они использовали имитируемые компьютером артикуляционные аппараты пациентов для генерации речи через синтезатор.

Полученная речь была в целом понятной, хотя и несколько неразборчивой. Полученные данные вселили надежду исследователей в то, что по этой технологии в ближайшие годы можно разработать клинически жизнеспособное устройство для пациентов с потерей речи.

«Мы были шокированы, когда впервые услышали результаты - мы не могли поверить своим ушам. Было невероятно захватывающим, что многие аспекты реальной речи присутствовали в выходных данных синтезатора», - сказал соавтор исследования и докторант UCSF Джош Чартье. «Очевидно, что ещё предстоит много работы, чтобы сделать речь более естественной и разборчивой, но мы были очень впечатлены тем, сколько информации можно расшифровать в результате мозговой деятельности».

Инсульт, как церебральный паралич, боковой амиотрофический склероз, болезнь Паркинсона и рассеянный склероз, травмы головного мозга и рак, часто лишают человека способности говорить. Некоторые люди используют устройства, которые отслеживают движения глаз или остаточные лицевые мышцы, чтобы излагать слова по буквам, но создание текста или синтезированной речи таким способом происходит очень медленно, не более 10 слов в минуту. Естественная речь обычно составляет от 100 до 150 слов в минуту.