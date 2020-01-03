03.01.2020, 19:10
Учёные назвали 5 признаков интоксикации кофейными напитками
ИА «Ореанда-Новости». Учёные часто выявляют полезные свойства кофе. Но кроме пользы, кофейные напитки могут принести и большой вред организму. Об этом сообщает РИА «Live24».
Первый симптом - это наличие дискомфорта и боли в эпигастральной области. Кофе может провоцировать сильную стимуляцию секреции желудочного сока и разъедать стенки желудка. Если временный отказ от кофе помог, то лучше проконсультироваться с врачом и полностью отказаться от употребления кофейных напитков.
Следующий признак - это учащенное сердцебиение, которое может спровоцировать обмороки или боли в области сердца. Третьим симптомом является диарея, которая наблюдается у любителей натурального кофе.
Дрожь в руках необходимо тоже рассматривать как признак того, что надо меньше употреблять кофейные напитки. Это связано с повышенной стимуляцией нервной системы. Последний симптом, который говорит об интоксикации кофейными напитками - это головные боли. 1-2 кружки кофе в день помогут избавиться от них, а вот 5 и больше чашек спровоцируют повышенную усталость и сильные боли.
Первый симптом - это наличие дискомфорта и боли в эпигастральной области. Кофе может провоцировать сильную стимуляцию секреции желудочного сока и разъедать стенки желудка. Если временный отказ от кофе помог, то лучше проконсультироваться с врачом и полностью отказаться от употребления кофейных напитков.
Следующий признак - это учащенное сердцебиение, которое может спровоцировать обмороки или боли в области сердца. Третьим симптомом является диарея, которая наблюдается у любителей натурального кофе.
Дрожь в руках необходимо тоже рассматривать как признак того, что надо меньше употреблять кофейные напитки. Это связано с повышенной стимуляцией нервной системы. Последний симптом, который говорит об интоксикации кофейными напитками - это головные боли. 1-2 кружки кофе в день помогут избавиться от них, а вот 5 и больше чашек спровоцируют повышенную усталость и сильные боли.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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