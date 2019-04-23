23.04.2019, 19:37
Учёные назвали ещё один плюс средиземноморской диеты
ИА «Ореанда-Новости». Американские учёные нашли новый плюс средиземноморской диеты, пишут РИА Новости.
Оказалось, что такая диета уменьшает аппетит и желание переедать. Специалисты выяснили, что переход на средиземноморскую диету позволяет начать наслаждаться едой, но не злоупотреблять ей.
Учёные провели опыты на обезьянах. Специалисты разделили их на две группы и посадили на диеты, которые напоминали типично западную и средиземноморскую пищу. Опыт проводился в течение трёх лет. Оказалось, что те обезьяны, которые сидели на средиземноморской диете, употребляли меньше калорий, имели меньшую массу тела и меньше жира.
Оказалось, что такая диета уменьшает аппетит и желание переедать. Специалисты выяснили, что переход на средиземноморскую диету позволяет начать наслаждаться едой, но не злоупотреблять ей.
Учёные провели опыты на обезьянах. Специалисты разделили их на две группы и посадили на диеты, которые напоминали типично западную и средиземноморскую пищу. Опыт проводился в течение трёх лет. Оказалось, что те обезьяны, которые сидели на средиземноморской диете, употребляли меньше калорий, имели меньшую массу тела и меньше жира.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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