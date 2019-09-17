Так, оказалось, что у мышей, которые в течение десяти дней употребляли архат, замедлился процесс старения. Это связано с тем, что этот фрукт усиливает функции гемопоэтических стволовых клеток в красном костном мозге. Эти клетки – это предшественник клеток крови. Кроме того, архат способствует их регенерации.Учёные отмечают, что результаты эксперимента на мышах могут подойти и людям.