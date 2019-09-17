17.09.2019, 16:32
Учёные назвали фрукт, который омолаживает кровь
ИА «Ореанда-Новости». Учёные пришли к выводу, что плоды архата помогают притормозить старение, пишет «Лента.ру» со ссылкой на The American Journal of Chinese Medicine.
Так, оказалось, что у мышей, которые в течение десяти дней употребляли архат, замедлился процесс старения. Это связано с тем, что этот фрукт усиливает функции гемопоэтических стволовых клеток в красном костном мозге. Эти клетки – это предшественник клеток крови. Кроме того, архат способствует их регенерации.
Учёные отмечают, что результаты эксперимента на мышах могут подойти и людям.
Так, оказалось, что у мышей, которые в течение десяти дней употребляли архат, замедлился процесс старения. Это связано с тем, что этот фрукт усиливает функции гемопоэтических стволовых клеток в красном костном мозге. Эти клетки – это предшественник клеток крови. Кроме того, архат способствует их регенерации.
Учёные отмечают, что результаты эксперимента на мышах могут подойти и людям.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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