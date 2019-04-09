При этом около 281 тысячи случаев было найдено у мужчин и свыше 335 тысяч – у женщин. Врачи выяснили, что чаще всего у россиян диагностируют рак кожи (около 15% случаев от общего количества). Кроме того, среди самых диагностируемых числятся также рак груди, трахеи, бронхов и лёгких.Учёные выяснили, что мужчины чаще всего заболевают раком трахеи, бронхов и лёгких, предстательной железы и кожи. А женщины чаще страдают от рака груди, кожи и матки. Отмечается, что средний возраст заболевших – около 65 лет.