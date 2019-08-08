Так, нахождение на ярком солнце с 11:00 до 15:00 может навредить коже, так как в это время солнце наиболее активно.Кроме того, не надо заниматься спортом в жаркую погоду, лучше выбрать для этого тенистое место. Летом также не следует употреблять газировку.Учёные отмечают, что лето – сезон пикников, а значит там употребляют шашлыки, гамбургеры и алкоголь, что приводит к набору веса.Кроме того, для здоровья ног не всегда благотворно ношение летней обуви. Оно может стать причиной крайне неприятных повреждений.