08.08.2019, 20:44
Учёные назвали летние привычки, которые могут навредить здоровью
ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Британии заявили, что популярные летние привычки могут негативно отразиться на здоровье, сообщает The Sun.
Так, нахождение на ярком солнце с 11:00 до 15:00 может навредить коже, так как в это время солнце наиболее активно.Кроме того, не надо заниматься спортом в жаркую погоду, лучше выбрать для этого тенистое место. Летом также не следует употреблять газировку.
Учёные отмечают, что лето – сезон пикников, а значит там употребляют шашлыки, гамбургеры и алкоголь, что приводит к набору веса.
Кроме того, для здоровья ног не всегда благотворно ношение летней обуви. Оно может стать причиной крайне неприятных повреждений.
Так, нахождение на ярком солнце с 11:00 до 15:00 может навредить коже, так как в это время солнце наиболее активно.Кроме того, не надо заниматься спортом в жаркую погоду, лучше выбрать для этого тенистое место. Летом также не следует употреблять газировку.
Учёные отмечают, что лето – сезон пикников, а значит там употребляют шашлыки, гамбургеры и алкоголь, что приводит к набору веса.
Кроме того, для здоровья ног не всегда благотворно ношение летней обуви. Оно может стать причиной крайне неприятных повреждений.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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