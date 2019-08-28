ИА «Ореанда-Новости». Специалисты из Королевского колледжа Лондона заявили, что красное вино нормализует микрофлору кишечника и в целом оказывает положительный эффект на организм, пишут РИА Новости.



Оказалось, что у тех, кто употребляет красное вино, более разнообразная микрофлора кишечника, а это является признаком здоровья. Кроме того, полезен этот напиток и для сердца.



Кроме того, исследование показало, что красное вино способствует поддержанию веса и снижению уровня "плохих" форм холестерина.