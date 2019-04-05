ИА «Ореанда-Новости» Учёные из Южно-Калифорнийского университета выяснили, что ностальгировать может быть вредно для психологического здоровья. Результаты исследований специалистов были опубликованы на портале Medical Xpress.

Ранее предполагалось, что ностальгировать приятно - это чувство повышает настроение, однако, как выяснили учёные, люди вспоминают о былом, когда у них что-то не так в настоящем.

Исследователи провели эксперимент с участием 230 студентов, которые две недели заносили данные о своём состоянии в анкету. В результате, специалисты установили, что человек может ностальгировать несколько раз в день, при этом, это чувство возникает преимущественно в печальные моменты. В дни, когда испытуемые ностальгировали о прошедшем, они ощущали себя подавленными и одинокими.

Часто во время воспоминаний, студенты сожалели о былом, чувствовали себя жалкими и несчастными, при этом иногда это чувство затягивалось на пару дней.

Однако, есть также и положительная сторона ностальгии, когда воспоминания помогали испытуемым, или же они слышали новости от старых знакомых. Но всё же, учёные установили, что ностальгия - скорее негативная эмоция, чем положительная.