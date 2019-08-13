ИА «Ореанда-Новости». Специалисты заявили, что тыква помогает сохранить молодость благодаря огромному количеству витаминов, которые в ней содержатся, пишет «МК».



Так, учёные утверждают, что в тыкве много витаминов группы B, витамины A и E, витамин C, а также каротин, никотиновая кислота и полезные органические кислоты. Диетологи отмечают, что тыквой можно заменить картофель, что будет гораздо полезнее для организма.



Отмечается, что регулярное употребление тыквы не только тормозит процесс старения, но и защищает организм от появления камней в почках и проблем с сердцем.