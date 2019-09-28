28.09.2019, 17:42
Учёные назвали продукты, которые помогут продлить жизнь
ИА «Ореанда-Новости». Российские учёные рассказали о продуктах, которые могут притормозить процессы старения и продлить человеку жизнь, пишет «МедикФорум».
Так, врач-терапевт Лариса Полуянцева утверждает, что к таким продуктам относятся кокосы. Они обеспечивают организм пребиотиком, оздоровляющим микробиоту кишечника.
Полезен также и авокадо, так как в нём много линолевой кислоты и полезных жиров. Врачи также советуют есть жирную рыбу, она может положительно сказаться на работе сосудов и сердца. Кроме того, специалисты рекомендуют есть меньше соли. Не стоит забывать и о брокколи – в этом овоще много антиоксидантов.
Так, врач-терапевт Лариса Полуянцева утверждает, что к таким продуктам относятся кокосы. Они обеспечивают организм пребиотиком, оздоровляющим микробиоту кишечника.
Полезен также и авокадо, так как в нём много линолевой кислоты и полезных жиров. Врачи также советуют есть жирную рыбу, она может положительно сказаться на работе сосудов и сердца. Кроме того, специалисты рекомендуют есть меньше соли. Не стоит забывать и о брокколи – в этом овоще много антиоксидантов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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