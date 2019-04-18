Так, оказалось, что риск развития этого заболевания у тех, кто употреблял в пищу около 76 граммов красного и переработанного мяса, выше на 20%, чем у тех, кто ел 21 грамм и менее. Отмечается, что исследование проводилось на основе наблюдения за 500 тысячами пациентов.При этом учёные говорят, что рыба, мясо птицы, сыр, фрукты, овощи, чай и кофе не были связаны с риском возникновения рака кишечника.