ИА "Ореанда-Новости" Долгое время считалось, что самое быстрое животное на планете - это гепард. Однако, появились новые сведения, которые свидетельствуют о том, что появилось новое животное, отличающееся наиболее высокой скоростью передвижения.

Рекордсменом среди быстрых животных оказалась морская улитка (или Conus catus). Учёные Калифорнийского университета в Ирвайне выяснили, что скорость атаки этого животного можно сравнить со скоростью стрельбы из автоматического оружия. Отличие морских улиток от сухопутных в том, что последние являются прежде всего травоядными существами. Морские представители улиток – это хищники, которым приходится охотиться на рыб и других животных. «Зубы» морской улитки представляют собой своего рода гарпун, внутри которого находится яд, парализующий жертву. Улитка вынуждена выбрасывать его достаточно стремительно, чтобы успеть поразить быстрых рыб, также отличающихся высокой скоростью передвижения.

Калифорнийские исследователи выяснили, что скорость выброса этого гарпуна в сотни раз превышает показатель, требующийся исключительно для поражения жертвы. Десятую часть миллисекунды требуется морской улитке, чтобы достичь своей добычи. Новые исследования зафиксировали максимальное ускорение гарпуна морской улитки до четырёхсот километров в секунду. Этот показатель характерен для пули, выпущенной из автомата.

Результаты проведённого исследования говорят о том, что морские улитки побили мировой рекорд по скорости более чем в десять раз, что делает их самыми быстрыми существами на планете. Однако, для чего скорость их орудия убийства настолько превышает скорость их жертв, остаётся для исследователей пока ещё нерешённым вопросом. Учёные надеются, что изучив анатомическое строение улитки, возможно создать принципиально новую модель роботов.